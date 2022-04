'Stranger Things' tem trailer da 4ª temporada divulgada; confira

A quarta temporada da série Stranger Things ganhou mais um trailer nesta terça-feira (12), mostrando mais detalhes da trama e de Hawkings, cidade onde se passa a história. As imagens exibem Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp) se adaptando à vida na Califórnia. Assista:

Na sinopse oficial, a Netflix revelou que a nova leva de episódios deve se passar após seis meses da batalha de Starcourt. "Enquanto continuam a lidar com as consequências, o grupo de amigos se separa pela primeira vez – e navegar pelas complexidades da escola não torna as coisas mais fáceis", diz o resumo.

Agora, enquanto Eleven está em outra cidade, os amigos Mike (Finn Wolfhard), Max (Sadie Sink) e Dustin (Gaten Matarazzo) terão que lutar contra uma nova ameaça em Hawkins.

"Nesse momento tão vulnerável, uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível surge, trazendo um grande mistério", continua a sinopse. Entretanto, a questão é que eles podem estar em ainda mais perigo do que imaginavam antes.

Novo visual

Para mostrar o crescimento dos personagens, eles já surgem mais velhos no trailer e com novo visual. Completando, as cenas serão mais sombrias e arrepiantes.

Segundo a Netflix, a quarta temporada de Stranger Things será dividida em duas partes. A primeira chega na plataforma de streaming no dia 27 de maio, enquanto a segunda será lançada no dia 1 de julho.