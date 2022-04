Eliezer se revolta com Natália durante resultado do Jogo da Discórdia no BBB 22

O Jogo da Discórdia do BBB 22 na noite desta terça-feira (12) acabou com um desentendimento sério entre Eliezer e Natália, logo após a sister escolher o então affair para um monstro extra em meio à dinâmica. O embate ocorreu justamente porque o carioca venceu a prova do líder no último domingo (10).

Dessa vez, todos os participantes precisaram escolher duas prioridades dentro do confinamento, dividindo os aliados na casa. Com isso, precisavam também optar por um dos dois para receber uma consequência, por sorte, que poderia ser positiva ou negativa.

Escolha no confessionário

No confessionário, Natália ficou dividida entre Jessilane e Eliezer, a amiga e o "namorado" no jogo. No fim, escolheu Eli para receber um monstro extra, que não implicava na saída do VIP nem na perda de estalecas.

O grande desentendimento acabou começando com o fim do programa. "Eu passei o programa todo sendo Monstro. Primeira vez que eu sou líder, são dois dias de liderança, e ela me manda para o monstro", disse ele em voz alta.

Legenda: Natália chorou após a discussão com Eliezer no BBB 22 Foto: reprodução/Gshow

Em seguida, Natália procurou o brother, mas foi rejeitada mesmo deixando-o esfriar a cabeça. Natália foi, inclusive, retirada por ele do quarto do líder.

"Que ficar comigo no monstro?! Não quero não. Dá licença", disse ele, fechando a porta na cara da mineira. "Não bate a porta na minha cara, por favor! Ok. Então também não fala depois...", completou Natália.