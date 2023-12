Stênio Garcia está hospitalizado para realizar exames após mal-estar

Tranquilizando os seguidores, Stênio Garcia compartilhou, na manhã desta quinta-feira (14), um vídeo nas redes sociais, afirmando estar bem. O ator foi hospitalizado e segue em observação após passar mal em casa, nessa quarta (13).

Na publicação, o artista revelou estar realizando exames para descobrir o que provocou a indisposição, mas garantiu que está tudo bem. “Ontem, eu tive um mal-estar e, por isso, eu tô aqui no hospital para fazer uns exames. Mas, tô ótimo e, se Deus quiser, vai sair tudo bem, tá bom? Obrigado”, disse ele.

“Estou aqui hidratando com soro, tomando medicação e muito acolhimento dessa equipe maravilhosa. [...] Agradeço a todos pelo carinho”, escreveu na legenda do registro.

De acordo com informações do G1, a assessoria do ator afirmou que ele se sentiu mal enquanto caminhava pelo jardim de casa, sendo prontamente levado pela esposa, Marilene Saade, a um hospital localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Apesar de Stênio ainda estar em observação, alguns exames já detectaram a existência de um quadro viral, que desencadeou uma gastroenterite. Segundo o ator, a doença provocou sintomas como náusea e diarreia.

INTERNAÇÕES ANTERIORES

O artista já havia sido internado na semana passada, quando apresentou quadro de vômito e dor abdominal. Meses antes, em julho, Stênio teve que ser hospitalizado para eliminar uma bactéria do organismo.