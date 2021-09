Simony relembra quando ficou presa em rebelião no Carandiru: 'tive muito medo'

A cantora Simony, ex-integrante do grupo Balão Mágico, relembrou quando ficou presa em uma rebelião ocorrida no presídio do Carandiru, em São Paulo, 20 anos atrás. Na ocasião, ela tinha ido visitar o ex-companheiro, o rapper Afro-X, e ficou presa no local por quase 48 horas. As informações são do portal UOL.

Conforme a artista, os detidos envolvidos no ato não usaram armas no local em que ela estava, pelo menos inicialmente. "Mas depois acharam. O [Eduardo] Suplicy [senador à época] foi lá ajudar a negociar, de pijamas. Ele que mediou essa negociação. Foi muito triste, eu tive muito medo", narrou ela em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ainda segundo a cantora, ela estava grávida "de seis ou sete meses" do filho Ryan.

De acordo com o portal IG, Simony destacou as visitas ao namorado preso como um grande trauma em sua vida, acrescentando que o Brasil ficou muito decepcionado com ela à época.

"Cometi os meus erros, mas fui mulher para assumir. Errei, decepcionei pessoas. Mas, graças a Deus, tive outra chance de recomeçar. De lutar, ser e criar meus filhos", pontuou.

Choro em ensaio sensual

Na entrevista, a cantora também relembrou quando posou nua para a revista Playboy. Ela conta que, ao chegar ao local das fotos, no Caribe, começou a chorar, arrependida da escolha.

"Cheguei lá [no Caribe] e quem disse que eu queria fazer as fotos?! Comecei a chorar e queria minha mãe. Mas já tinha gasto metade do dinheiro. O que eu ia fazer?", relembrou ela, dizendo ter ligado para a mãe em seguida, que a encorajou a seguir com o ensaio.

"Ela disse: 'filha, vai ficar linda'. Minha mãe é super de boa. No final, fiz as fotos e ficaram lindas", considerou a artista.

Filhos de Simony

Simony terminou com Afro-X pouco tempo após o cantor ganhar a liberdade. Além do filho Ryan, atualmente com 20 anos, ela também teve Aysha, 18 anos, com o rapper.

A ex-integrante do Balão Mágico também é mãe de Pyetra, 14, com o jogador de futebol Diego Souza, e do pequeno Anthony, de sete anos, fruto do casamento com Patrick Silva. Ela, atualmente, é noiva do cantor Felipe Rodriguez.