Silvero Pereira diz que público do São João do Eusébio foi dispersado com gás lacrimogênio; prefeitura nega

O ator e colunista do Diário do Nordeste, Silvero Pereira, de 39 anos, relatou, nas redes sociais, que a Guarda Municipal do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, dispersou o público que saía da festa de São João, realizada na noite de sexta-feira (17) na praça do município, com gás lacrimogênio. A prefeitura nega o ocorrido.

Em publicação nas redes sociais, o ator disse que os agentes empurravam as pessoas com um escudo e despejavam gás lacrimogêneo, durante a saída do evento, sem qualquer motivo, segundo ele.

“As pessoas estavam saindo tranquilamente, pacificamente da festa, e a guarda vem com escudo e jogando gás na nossa cara. De repente, começo a sentir minha garganta coçando, e eu não estava entendendo nada, e os guardas nos empurrando", disse o ator.

Em nota, a Prefeitura de Eusébio negou que a Guarda Municipal tenha utilizado "qualquer tipo de artifício, muito menos gás para dispersão da população. "Até porque não dispomos desse equipamento em nossa corporação", afirmou.

Leia nota da prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Eusébio, por meio da Guarda Civil Municipal, parabeniza a organização do evento, considerando que durante a apresentação do show, tudo transcorreu dentro da normalidade.

Ressaltamos a importância dos espectadores respeitarem o horário do término da festa de São João do Eusébio, a fim de que as Forças de Segurança possam garantir a ordem e a segurança pública de toda a população presente.

Informamos que a Guarda Municipal não utilizou qualquer tipo de artifício, muito menos gás para dispersão da população, até por que não dispomos desse equipamento em nossa corporação.

Parabenizamos todos os integrantes das Forças de Segurança pelo pronto atendimento nas ocorrências da Festa de São João."