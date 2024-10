Show do Milhão: Universitários viralizam por não saber resposta em programa

Um grande sucesso dos anos 2000 sob o comando de Silvio Santos, o programa Show do Milhão retornou à grade de programação do SBT recentemente com Patrícia Abravanel. A atração exibida na última semana viralizou nas redes sociais após três universitários não conseguirem auxiliar o convidado em uma pergunta básica. Eles não souberam responder quando começava o período da quaresma.

No jogo, a pergunta que valia R$ 5 mil era a seguinte: "A quaresma sempre começa depois do quê?". E foram dadas como opções de resposta: Carnaval, Festa Junina, Páscoa e Semana Santa.

Por não saber a resposta, o convidado pediu a ajuda dos universitários. No entanto, os três estudantes também não souberam responder. O momento viralizou nas redes sociais e rendeu críticas aos participantes.

O evento religioso da Quaresma sempre tem início na Quarta-feira de Cinzas e encerramento na quinta-feira da Semana Santa, sendo datas que variam a cada ano. A igreja relembra os fiéis dos 40 dias em que Jesus resistiu às tentações de Satanás no deserto.

Show do Milhão

Sendo uma das atrações mais marcantes da emissora, o programa estreou no ano de 1999 e ficou no ar até 2003 sob o comando de Silvio Santos. Teve ainda temporadas especiais em 2009 e em 2021. Nele, os participantes devem responder perguntas de diferentes níveis para avançar as fases e receber mais dinheiro. A premiação máxima é de R$ 1 milhão.

Na nova versão, Patrícia Abravanel, filha de Silvio, apresenta o jogo com o apoio de um mascote. Essa ideia também foi utilizada na versão de 2021, apresentada por Celso Portiolli.