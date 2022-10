Seu Jorge é alvo de ataques racistas durante show em clube de Porto Alegre, relatam internautas

Internautas relataram o crime de racismo contra o cantor Seu Jorge, durante apresentação na última sexta-feira (14), em Porto Alegre. Conforme relatos, o artista teria sido hostilizado por parte do público, sendo chamado de “macaco” e “vagabundo”.

O motivo teria sido a performance, durante o show, de um jovem negro discursando sobre a maioridade penal e os assassinatos de pessoas negras nas comunidades.

O evento ocorreu no Grêmio Náutico União, na capital do Rio Grande do Sul. Os ingressos custaram entre R$ 450 e R$ 640 para sócios e não associados, respectivamente.

Até o momento, o artista não se pronunciou publicamente sobre o caso. O clube foi procurado pelo jornal O Globo. Contudo, informou que a diretoria só estaria disponível para comentar sobre o ocorrido a partir da segunda-feira.