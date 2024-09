Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (12)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (12), exibe o filme “O Chamado da Floresta” após “Cabocla - Edição Especial”, às 15h20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Chamado da Floresta"

Um cão de estimação vive confortavelmente na casa de uma família na Califórnia, mas é sequestrado e acaba em um dos lugares mais hostis do mundo: o Alaska. Seu destino se cruza com o de John Thornton, um homem corajoso disposto a explorar as belezas e aventuras da travessia de Yukon.

VEJA TRAILER

FICHA TÉCNICA DE "O Chamado da Floresta"