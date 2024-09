Saiba valor milionário que Taty Girl pagou por casa nos Estados Unidos; veja imóvel por dentro

A cantora Taty Girl revelou em publicação no Instagram, na tarde desta quinta-feira (12), a compra de uma casa em Orlando, na Flórida. Na rede social, a artista falou de sonhos e agradeceu a Deus pela conquista. A coluna descobriu o valor desembolsado pela cearense na compra do imóvel.

Para adquirir o novo bem, a forrozeira investiu U$ 950 mil. Com base no valor do dólar desta quinta, a quantia é equivalente a cerca de R$ 5,3 milhões.

Veja nova casa de Taty Girl:

Taty comprou a casa em março deste ano, mas só agora resolveu mostrar aos seguidores. "Era o sonho da minha vida, de infância", declarou Taty Girl em rede social.

O novo imóvel da forrozeira é localizado em condomínio fechado. Via stories, ela chegou a mostrar que entrou com o pé direito na casa, em superstição de sorte, com o companheiro — o cantor cearense Raphael Alencar.

Legenda: Cantora divulgou fachada de novo lar em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Ainda em publicação no Instagram, ela dedicou o novo lar aos filhos e aos futuros netos que possa ter. "Deixa eu compartilhar com vocês minha residência americana, que Deus deu pra mim, pros meus filhos, pros meus netos, pros netos dos meus filhos, pros filhos dos meus netos e etc".

Nos últimos anos, a cantora cearense se dedica a aprender a língua inglesa. Ela chegou a revelar aulas em casa e até mesmo dentro de ônibus indo para shows

Por fim, a cantora falou sobre o poder de Deus na vida dela: "Que Deus esteja sempre no centro de nossas vidas, pois a palavra de Deus fala que se consagrarmos nossos planos e sonhos a ele, o mais ele fala! Glória a Deus por isso! Vamos sonhar que nosso Deus realiza! Obrigada, paizinho".