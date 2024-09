Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de setembro

A Lua amanhece em Capricórnio, trazendo uma energia de foco e determinação. O dia começa com uma vontade intensa de agir e cumprir suas responsabilidades. Você tem muito a fazer, então é essencial evitar distrações e manter o foco nas prioridades. A Lua em Capricórnio se opõe a Marte, o que significa que agir por impulso ou deixar que as emoções causem caos pode complicar o dia. Em vez disso, busque uma postura mais madura e equilibrada para lidar com os desafios. É um dia com potencial para ser muito produtivo, desde que você escolha suas ações com cuidado e evite reações impulsivas.

Signo de Capricórnio hoje

Com a Lua no seu signo, você pode se sentir mais determinado a atingir seus objetivos. Evite agir por impulso ou deixar as emoções atrapalharem seu progresso. Concentre-se no que é importante.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.