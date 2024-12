Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (30)

A novela 'Volta por Cima' desta segunda-feira (30) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Belisa finge para Yuki que não conhece Rodolfo.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta segunda-feira

Belisa finge para Yuki que não conhece Rodolfo. Sebastian descobre que Joyce está com o diário de Mariazinha. Madalena conta para Jão que discutiu com Cacá. Cida toma uma decisão. Belisa reclama da presença de Rodolfo. Marco confirma para Gerson que avisou a Violeta que eles ficarão com a área do Mário Coelho. Tati se aconselha com Doralice sobre seu namoro com Nando.

Rodolfo segue Belisa até sua casa. Rosana estranha o comportamento agressivo de Nando. Joyce descobre que estão faltando páginas do diário e se desespera. Edson convida Jão, Ana Lúcia e Cacá para um jantar. Roxelle surge na casa de Violeta procurando Jô, e Cacá fica tensa. Marco vai à loja de Madalena oferecer seu serviço de proteção.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.