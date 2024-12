Cavalo caramelo vira garoto-propaganda da série 'Yellowstone'

O cavalo caramelo, que virou símbolo de resistência das enchentes que aconteceram este ano no Rio Grande do Sul, foi escolhido para ser garoto-propaganda da série “Yellowstone”, da Paramount+, que também está disponível na Netflix.

Produtores da série americana gostaram da história do animal, e acharam uma boa ideia utilizá-lo para promover a sexta temporada da produção. “Yellowstone” é ambientada em uma fazenda no estado de Montana, Estados Unidos, e a trama acompanha a saga da família Dutton e as disputas em torno da propriedade.

A propaganda com o cavalo caramelo foi gravada no Haras Virgínia, em Portão, Rio Grande do Sul. No vídeo, ele se transformou em Caramellow Stone e é apresentado como "o maior fã da série".

Durante as filmagens, o animal passou por cuidados especiais, como banho e tosa da crina. Ele ainda teve um dublê para algumas cenas.

Relembre a história

O cavalo caramelo ganhou fama nacional após ficar ilhado em um telhado em Canoas, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre deste ano.

Após o resgate, o animal foi adotada pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Ele chegou ao local 50kg abaixo do ideal e com um quadro de desidratação. Hoje está saudável e ganhou um microchip, que permite acompanhar a evolução de sua saúde.