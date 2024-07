Resgatado nas enchentes do RS, cavalo Caramelo se recupera e ganha 40 kg

Mais de dois meses após ter sido resgatado de cima de um telhado em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), em meio as enchentes que atingiram o estado gaúcho, o cavalo Caramelo apresenta uma evolução no quadro de saúde.

Veja também País Helicóptero do Corpo de Bombeiros faz pouso forçado no Rio Araguaia, em Goiás País Presos fazem motim em penitenciária de Franco da Rocha, na Grande SP

O animal, que se tornou símbolo da tragédia climática, está saudável e já ganhou 40 quilos (kg). As informações foram repassadas pela médica veterinária residente do Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), Louise Maciel, ao portal g1. Nesta sexta-feira (19), Caramelo recebeu uma vacina que previne tétano, influenza e encefalomielite equina.

O cavalo também fez exames de rotina. Segundo Louise, Caramelo "está imunizado e os exames estão em dia". A médica também ponderou que o animal está pesando 380 kg, e o quadro de saúde dele permite que ele não precise mais tomar suplementos, diferente do que ocorreu pouco após o resgate.

Caramelo ainda ganhou um microchip para monitorar a evolução da saúde. O animal ainda não teve o tutor identificado, mesmo após diversas pessoas se manifestarem como donas do cavalo.

Após as imagens do animal ilhado em um telhado repercutirem, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, que ajudava no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, retirou o cavalo do local em 9 de maio. Ele foi apelidado como Caramelo e seguiu para o hospital veterinário para receber cuidados médicos.