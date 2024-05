Cavalo Caramelo supera desidratação, mas ainda está abaixo do peso em hospital veterinário

Após ser resgatado do telhado de uma casa em Canoas, no Rio Grande do Sul, o cavalo Caramelo está em boas condições de saúde e continua sem precisar de medicações. Apesar de ter superado a desidratação, o animal ainda está abaixo do peso e precisa recuperar 50 kg para estar nos parâmetros da normalidade. As informações são do portal F5.

Caramelo está sob a tutela do hospital veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), que realiza trabalho voluntário de cuidar de animais resgatados das enchentes em Canoas. Além de Caramelo, outros 50 cavalos estão recebendo tratamento no hospital.

Caramelo foi resgatado por bombeiros na última quinta-feira (9), após passar quatro dias no telhado de uma casa. O salvamento foi transmitido ao vivo pela televisão e o cavalo se tornou um símbolo da tragédia em função da resistência em suportar o ocorrido.

Ao chegar ao hospital veterinário, foi constatado que Caramelo não tinha ferimentos graves, apenas pequenas lacerações nas patas. Ainda conforme a Ulbra, em razão do tempo em que ficou com os movimentos restritos, o cavalo desenvolveu alguns machucados na pele e nos músculos. A pata traseira direita também foi lesionada, mas segue evoluindo bem.

Veja também País Vereador de Santa Catarina é encontrado morto após voltar de missão voluntária no RS País Sobrinha presta homenagem a médico morto em abrigo no RS: ‘Te amo além da vida’

TRAGÉDIA CLIMÁTICA NO RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul tem enfrentado enchentes, inundações e deslizamentos devido a fortes chuvas que caem no Estado há quase duas semanas.

Segundo último balanço da Defesa Civil, publicado nesta quarta-feira (15), foram registrados 149 óbitos, 108 desaparecidos, 76 mil pessoas e 11 mil animais resgatados. Mais de 76 mil pessoas estão em abrigos e cerca de 538 mil estão desalojados.