CAPTEI: Executivos da M. Dias Branco lançam livro sobre o papel das pessoas nas organizações

O lançamento do livro “O Poder da Melhoria Contínua Transformando Pessoas e Processos” na última quinta-feira, 5, na FIEC, contou uma roda de conversa com os autores e a plateia e demonstrou a importância do papel das pessoas na evolução das organizações em um mercado cada vez mais competitivo.

Os autores, Yunare Targino, Janike Salomão, Leonardo Rosseto e Venicio Costa, todos executivos na M. Dias Branco, trouxeram conceitos sobre a representatividade do ser humano nos resultados das organizações, independentemente de porte ou setor. Com uma vasta experiência em processos e liderança no mundo corporativo, os autores exploram a interrelação direta entre pessoas, processos e a tecnologia digital.

Com prefácios de Sidney Leite, Salvador Marino Neto, Roberto José Possamai e até mesmo do Chat GPT-40, o livro “O Poder da Melhoria Contínua” traz insights valiosos para as organizações que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e inovador.

Veja mais momentos nas fotos captadas por Robyson Alves:

