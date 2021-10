Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (21)

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (20) exibe "Um Dia", um filme americano lançado em 2011 que tem o romance como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Emma e Dexter se conheceram na faculdade, em 15 de julho. Esta data serve de base para acompanhar a vida deles ao longo de 20 anos.

Neste período, Emma enfrenta dificuldades para ser bem sucedida na carreira, enquanto Dexter consegue sucesso fácil, tanto no trabalho quanto com as mulheres.

A vida dos dois passa por várias outras pessoas, mas sempre está, de alguma forma, interligada.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: One Day

Elenco: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Rafe Spall

Direção: Lone Scherfig

Nacionalidade: americana

Gênero: romance