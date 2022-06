Série Round 6, da Netflix, vai virar reality show; entenda

Round 6, uma das séries de maior sucesso da Netflix, vai virar reality show. Após a segunda temporada ser oficialmente confirmada, um spin-off do programa foi anunciado.

O reality se chama Squid Game: The Challenge (Round 6: O Desafio, em tradução livre), que reunirá 456 pessoas em busca do prêmio de 4,56 milhões de dólares.

Assista ao teaser

A única exigência para participação é que o indivíduo seja fluente em língua inglesa. As inscrições podem ser realizadas neste link.

De acordo com informações divulgadas no teaser oficial, a nova série pretende ser "o maior reality show de todos os tempos, com o maior prêmio de todos os tempos".

Segundo a Variety, os participantes irão jogar várias das brincadeiras presentes na série, e outras serão desenvolvidas ou adaptadas especialmente para o reality.

Conforme anúncio da Netflix, o programa terá o maior prêmio já dado na história da televisão, além de ser o reality que reunirá o maior número de participantes de uma única vez.