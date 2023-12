Sandy revela que cantou ‘Evidências’ pela primeira vez na gravação de novo filme

Atração do painel da Comic Con Experience (CCXP23), em São Paulo, nessa quinta-feira (30), a cantora Sandy falou sobre sua participação no filme "Evidências do Amor". Escrito e dirigido por Pedro Antônio Paes, que também participou do evento, o longa é protagonizado pela artista e por Fábio Porchat, em um estilo leve, de comédia romântica.

Justamente porque o filme gira em torno da canção de José Augusto e Paulo Sérgio Valle, mas eternizada nas vozes de "Chitãozinho & Xororó", é que a cantora fez uma revelação e tanto. Ela disse que nunca, em seus 40 anos de vida, tinha cantado a letra da música por completo. “Eu nunca tinha cantado para valer. Eu não frequento karaokê, a minha vida é um karaokê. Eu já tinha cantado trechinhos bem informalmente, [no filme] eu canto inteirinha”, disse a famosa.

Sandy foi questionada se pediu a benção de Chitãozinho e de Xororó (tio e pai dela, respectivamente) para fazer o filme. Ela afirmou que procurou saber mais sobre a canção com o novo trabalho. “Aprendi mais sobre a história de ‘Evidências’ fazendo o filme do que antes. Porque antes era só uma música muito legal, muito importante na carreira do meu pai, mas disso derivou toda uma história, todo um universo desse filme”.

Enredo

O longa-metragem, previsto para estrear em 2024, traz a história de um casal (personagens de Sandy e Fábio Porchat) que se conheceu em um karaokê, cantando a música “Evidências”. Eles se separam em determinado momento, mas o rapaz passa a viajar para o passado todas às vezes em que ouve a música. "A gente filmou em abril e maio, já está finalizado. Foi delicioso, foram momentos incríveis. Nos divertimos muito fazendo e estamos achando ele muito bonitinho, um filme gostoso de assistir", contou Sandy, ao G1, em junho deste ano.