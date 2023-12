Saiba quem é Jon Vlogs, influenciador investigado por divulgar jogos ilegais

O nome do influenciador Jon Vlogs virou assunto entre milhares de telespectadores nesse domingo (17), após reportagem do Fantástico revelar que ele está sendo investigado por divulgar jogos ilegais. Nas redes sociais, no entanto, o influenciador é uma figura conhecida há mais tempo, compartilhando um estilo de vida luxuoso com seus mais de 8 milhões de seguidores.

Com apenas 24 anos, Jon costuma publicar registros de uma realidade milionária, com direito a festas com amigos, viagens em jatinhos e passeios em locais badalados, como Fernando de Noronha. A ostentação é resultado de um faturamento anual estimado em R$ 100 milhões, de acordo com informações do O Globo.

No universo das redes sociais, o influenciador ganhou notoriedade durante a “Farofa da Gkay”, quando conquistou o título de “pegador” por ser flagrado trocando beijos com três famosas: a ex-BBB Flay, a DJ Nathi e a também influenciadora Mayara Maia.

INVESTIGAÇÃO

Sobre o envolvimento do influenciador na divulgação dos jogos ilícitos, a assessoria de Jon Vlogs afirmou, ao Fantástico, que ele tem contrato com a casa de apostas desde 2021 e que “a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária".