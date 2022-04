Rumores de separação entre Rihanna e A$AP Rocky são falsos, afirma tabloide norte-americano

Os rumores sobre uma possível separação entre Rihanna e A$AP Rocky, que relatavam uma traição do rapper, não são verdadeiros, segundo publicou o tabloide norte-americano TMZ. Segundo o site, uma fonte direta dos artistas negou qualquer tipo de problema entre o casal.

"100% falso para as duas histórias", teria dito a pessoa próxima dos dois à publicação. Além disso, a mesma fonte pontuou que os dois estão bem, ressaltando que não existe a menor possibilidade de traição da parte de A$AP.

Desde a última quinta-feira (14), notícias sobre uma separação do casal explodiram na mídia, informando que o rapper teria traído a cantora com a designer de calçados Amina Muaddi.

Amina é próxima de Rihanna porque preparou uma coleção de sapatos para a marca Fenty, propriedade da voz do hit 'Umbrella'. No Instagram, ainda no início da quinta, ela publicou imagens de Rihanna passeando com um de seus calçados por Los Angeles.

Sem comentários

Até o momento, apesar da história continuar em alta nos tabloides e nas redes sociais, nenhum dos dois veio a público para comentar o caso.

Juntos desde novembro de 2020, após anos de amizade próxima, os dois estão esperando o nascimento do primeiro filho. Ainda não sabe, no entanto, qual a data prevista para o parto de Rihanna.

Quem é Amina Muaddi, suposto affair de Asap?

Foto: Reprodução

Amina Muaddi é uma famosa designer de sapatos. Ela foi contratada por Rihanna para o show/desfile da Savage x Fenty, marca da cantora. Ela gostou da parceria e convidou a designer para compor uma coleção de sapatos para sua empresa.

As sandálias de tiras e saltos piramidais são a marca registrada do trabalho da designer. Amina também já desenhou modelos para celebridades como as irmãs Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner, e a cantora Dua Lipa.

Coleção de sapatos com Asap

Em dezembro do ano passado, Muaddi publicou uma foto ao lado de Asap para divulgar uma coleção de sapatos que criaram juntos. A parceria ainda foi divulgada na revista Vogue. "Nós trabalhamos nessa colaboração por mais de um ano. Estamos muito animados para finalmente compartilhá-la com o mundo", escreveu a designer na época.

Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, Muaddi já publicou várias fotos de Rihanna usando suas criações. O último post da designer, inclusive, foi um clique da artista na última quarta-feira (13). Fãs da cantora deixaram diversos comentários questionando Amina sobre a suposta traição.