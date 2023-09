Ronaldo Fenômeno é batizado aos 46 anos pelo Padre Fábio de Melo

Ronaldo Fenômeno, 46, foi batizado pelo padre Fábio de Melo na igreja de São José, em São Paulo, nesta terça-feira (12). O ex-jogador de futebol comemorou o momento nas redes sociais.

"A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo. Me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus — de um modo novo, mais consciente, mais profundo", escreveu.

Na sequência de fotos também é possível ver os padrinhos Malu Moura Andrade e Amilcar Lopes. "Renovo o meu compromisso de seguir o caminho do bem, por livre e espontânea vontade, crendo no amor de Jesus, no amor solidário. Muito obrigado, @pefabiodemelo, igreja de São José, padre Dom Oswaldo e queridos padrinhos Amilcar e Malu", concluiu.

Na publicação, o padre Fábio de Melo agradeceu a confiança. "Meu amigo querido, obrigado por confiar a mim um momento tão importante da sua vida", escreveu.

Ronaldo irá casar com a influenciadora e empresária Celina Locks. O casamento deve ocorrer dentro de um mês.

Assuntos relacionados

Repercussão

A publicação já conta com mais de 360 mil curtidas e quase 7 mil comentários. A apresentadora Sabrina Sato declarou seu afeto por todos participantes do batismo. "Agora batizado pelo @pefabiodemelo. Amo vocês", escreveu.

Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, também comentou a publicação. "Que alegria, Ronaldo! Ainda mais amor na sua vida", desejou. "Agora já pode me chamar de dindo", brincou o ator Bruno Gagliasso.