Rafa Kalimann e empresário Antônio Bernardo Palhares terminam namoro

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann anunciou, nesta terça-feira (12), o fim do relacionamento com o empresário Antônio Bernardo Palhares. Juntos desde maio, Rafa usou o Instagram para contar o motivo da separação.

"Estava agora no telefone com o Antônio e acho que é justo e se faz até necessário falar, para não criarem narrativas que não são reais. Tenho aprendido muito e preciso aprender cada vez mais. Mas aprendi que, dentro de um amor maduro, cabe a vontade e o desejo de ver o outro feliz. Sem posse, sem egoísmo, em um lugar de cuidado mesmo. Amo muito o Antônio. Ele é uma das pessoas mais incríveis que conheço e isso é unânime", iniciou Rafa.

A vice campeã do BBB 20 também aproveitou o momento para elogiar ainda mais o ex-namorado. Contudo, ela explicou que "precisa ser completa". "Ele é gentil, generoso, incrível, muito evoluído. E eu tenho um lugar em mim que o 'não conseguir estar e me fazer presente', e ser completa, do jeito que eu posso ser, me gera culpa.. E eu preciso olhar nesse lugar de muita atenção. E vocês estão vendo que eu não tenho conseguido me fazer presente em absolutamente tudo", explicou.

Ainda conforme a influenciadora, o término não foi relacionado a alguma pressão por partes de parentes do ex-casal. "Não havia cobrança da parte dele ou da minha família, é uma questão muito pessoal, uma cobrança íntima minha. Vocês que me acompanham sabem que não tenho conseguido estar presente em absolutamente tudo", disse.

Rafa explicou ainda torcer pela felicidade do empresário. "Talvez só não seja para agora. Talvez seja não para essa fase, para esse momento. Mas só Deus sabe o quanto quero ver o Antônio feliz", relatou.