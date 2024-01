Rodrigo Simas diz que temeu não conseguir novos trabalhos ao assumir bissexualidade

O ator Rodrigo Simas participou, nessa terça-feira (23), do programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT, e contou que demorou a entender que é bissexual. “Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo”.

Ele ainda relatou que ficou receoso de não conseguir novos trabalhos como ator ao assumir publicamente a orientação sexual. “Foi um processo pra mim, também... Era um lance que eu tinha, há dez anos atrás, por exemplo, de 'sou gay'. Ah, não, 'sou hétero'. [Ou] 'Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel...'. Tô falando de 10, 12 anos atrás”.

Rodrigo também falou sobre o namoro com Agatha Moreira no papo com Fernanda Paes Leme. Os dois era muito amigos, antes mesmo de se relacionarem amorosamente.

“Foi muito esquisito no início... Eu a chamava de maninha... Minha maninha mais nova. Aí, em 2018, a gente fez par numa novela de época, e a gente se divertiu muito, os dois solteiros, e, aí, a gente começou a aproveitar a vida, ser parceiro... De repente. Mas a gente demorou pra admitir que estava apaixonado um pelo outro”.