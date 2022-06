Rodrigo Mussi desabafa sobre recuperação e diz que 'traumatismo craniano é muito delicado'

Dois meses após sofrer acidente e ficar em estado grave na UTI, o ex-BBB 22 Rodrigo Mussi compartilhou um desabafo com os seguidores neste sábado (11). Por meio do Instagram, ele comentou que a rotina de recuperação não está sendo fácil, mas conta que está se esforçando.

"Estou aqui na bike, lutando, me esforçando. Até ia falar isso há alguns dias, a recuperação do traumatismo craniano é uma luta. Um dia eu vou contar isso para vocês. É forte, é algo muito delicado", comentou.

Ele conta que está pronto "para vencer mais essa etapa da vida". "Só quem teve traumatismo craniano sabe como é, sabe a dificuldade que é, é difícil, não é fácil, mas vamos lá", completou.

Nesa semana, o ex-brother falou com os seguidores sobre a cicatriz na testa: "Só para complementar essa é marca do milagre, a marca do meu segundo aniversário, será meu segundo aniversário", afirmou Rodrigo.

No fim do mês passado, Rodrigo concedeu a primeira entrevista após o acidente, ao Fantástico: “As pessoas me contam muito que eu fui um milagre. Acho que foi muito por conta disso. As pessoas têm paralisado e orado por mim, pensado em mim. Isso mexeu comigo nesses últimos dias. Eu vou recuperar e devolver esse carinho de alguma forma”.