Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, relata abusos que sofreu dentro da igreja Bola de Neve

O ex-integrantes da banda Raimundos, Rodolfo Abrantes, publicou um vídeo em suas redes sociais, na quarta-feira (22), relatando os abusos que ele e sua esposa, Alexandra Abrantes, sofreram na igreja Bola de Neve que eles frequentaram em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eles ficaram na igreja entre 2004 e 2011.

“Escolhi não falar nada naquela época com uma preocupação em não ser responsável por arrastar pessoas para fora de igreja”, explicou ele no vídeo

Na legenda da publicação, Rodolfo deu mais detalhes da situação: “Só posso falar do que vivemos e sofremos através de um sistema, infelizmente, abusivo e opressor. Minha tentativa de ser discreto pra não fazer mais barulho não foi recíproca. Fomos cancelados por pastores que tínhamos como amigos, minhas músicas proibidas de tocar em cultos, minha esposa foi chamada de Jezabel pra baixo, fui acusado de uma dívida com o selo musical da igreja (o que através de uma prestação de contas foi comprovado que eu não devia nada), tudo isso, talvezm com o intuito de se preservar e manter esse sistema funcionando”, escreveu.

Ele também relata que não foi o fundador da igreja, como muitos pensam, e nem pastor do ministério. "O pior é o peso que ainda sentimos, as feridas e traumas que demoram demais para curar e ainda doem. Fico muito triste com tudo que está acontecendo, pois, mais uma vez, homens em nome de Jesus o representam mal. Oro pelas pessoas que de alguma forma foram feridas, para que elas guardem a fé. Também peço perdão àqueles que de alguma forma possam ter sido influenciados por mim, direta ou indiretamente, a se submeter a uma liderança como essa".

O assunto sobre a igreja surgiu após antigos fieis alegarem na internet que pastores da igreja Bola de Neve desviaram recursos, como dízimos e ofertas dos membros.

Rodolfo Abrantes deixou a banda Raimundos em 2001, justamente devido à conversão religiosa.