Rico Melquíades reclama de problema de saúde em 'A Fazenda 13' e critica produção do reality

Rico Melquíades, um dos integrantes de 'A Fazenda 13', revelou no confinamento que não está no melhor estado de saúde. No último sábado (27), o peão chegou a chorar em conversa com a influenciadora Sthefane Matos, alegando que a produção do programa não estava tratando-o de forma correta.

"Eu não tô muito bem! A produção está cag**do para mim. Não resolve! Minha barriga tá inchada, dói, estou tomando água da torneira", comentou, aos prantos, o humorista. Recentemente, Rico foi diagnosticado com infecção urinária no confinamento e, por conta disso, começou a tomar remédios para tratar o problema. Veja:

Nas redes sociais, Internautas apontaram ao fato de que as câmeras do programa cortaram o desabafo do peão dentro da fazenda. "Aparentemente é uma infecção no trato urinário. Se a produção não tem capacidade de solicitar um exame simples para identificar exatamente o que é e dar a medicação correta, só mostra o amadorismo de quem realiza esse reality", comentou um dos espectadores.

Remédios para infecção

Na sexta (26), Rico revelou que estava sofrendo com ressecamento por conta dos remédios. "Véio, eu tô me sentindo… como é que fala? Empantufado com esses remédios para a infecção urinária. Eu tô com um pico de estresse que você não tem noção. Eu tô todo ressecado, não sei se vocês estão", revelou.

Logo após o desabafo, a produção do programa enviou água filtrada ao peão, que não falou novamente sobre os problemas de saúde.