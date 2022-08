Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda-feira, 22/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (22), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Pat se declara para Moa. Veja outros desdobramentos da trama abaixo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (22)

Leonardo desmaia no cemitério, e Anita pede ajuda aos funcionários. Pat se declara para Moa. Alfredo comenta com Joca que está se envolvendo com uma mulher. Regina abre o cofre da Coragem com a ajuda de Kaká Bezerra. Jéssica tenta convencer Anita a desistir de ir à polícia. Lou observa Rico com Márcia e se lembra do beijo que trocaram.

Lucas pressiona Jéssica para saber sobre a história dela com Duarte. Ítalo flagra Kaká na sala de inteligência da Coragem.com e pressiona o dublê. Moa termina com Andrea, que finge não se importar com o fim do relacionamento. Rebeca pede para conversar com Moa sobre Danilo. Regina encontra Leonardo desorientado na praia.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn