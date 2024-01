Repórter de afiliada da Rede Globo leva soco de morador de rua em entrada ao vivo

A repórter Naíne Carvalho, da TV Amazônica, afiliada da Rede Globo, levou um soco na cabeça durante uma transmissão ao vivo na manhã desta sexta-feira (12). Durante a reportagem para o jornal "Bom Dia Amazonas", um homem a surpreendeu na rua e cometeu a agressão.

A jornalista, no entanto, não percebeu com antecedência a aproximação da pessoa. No vídeo, é possível ver o indivíduo se aproximando e dando dois socos na cabeça de Naíne, que se mostrou visivelmente abalada com a situação.

A repórter reagiu com susto e se afastou. Em seguida, ela pediu desculpas ao apresentador Breno Cabral, que demonstrou revolta com a violência cometida por um morador de rua. “Meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Que absurdo!”, falou o âncora.

Depois, ao ser questionada se estava bem, Naíne relatou o ocorrido. “Tô bem. Só levei um susto. Realmente eu não vi, estava concentrada aqui. Fui surpreendida por uma pessoa que aparentemente está em situação de rua. Ele estava bastante alterado, a gente não sabe a condição dessa pessoa. Mas realmente acabei levando um susto. A equipe acabou se assustando, mas tá tudo bem, sim".

Veja também

A Rede Amazônica se pronunciou sobre o ocorrido por meio de suas redes sociais oficiais: "Uma situação lamentável aconteceu com uma de nossas repórteres durante uma entrada ao vivo! Que bom que ficou tudo bem!".

No comentário da publicação, postada nesta sexta-feira (12), os seguidores apoiaram a jornalista. "Graças que ficou tudo bem e foi só um susto! Você arrasa, @nainekarvalho", escreveu uma pessoa. "Absurdo mesmo! Que susto! E Breno maravilhoso falando sobre ela se recuperar e voltar depois", comentou outro, elogiando a atitude do apresentador Breno Cabral, que orientou descanso para que a repórter se recupe bem. "Parabéns pela resiliência @nainekarvalho. Quem faz rua todo dia nunca sabe o que a vida lhe reserva e vc foi surpreendida mas lidou com o fato sem perder o emocional e conseguiu superar. #meurespeito", disse mais um.