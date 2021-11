Regina Duarte pede a criação do Dia da Consciência Branca e recebe críticas em rede social

A atriz Regina Duarte, 74, chamou atenção no Instagram com uma postagem em questionamento da existência do Dia da Consciência Negra, feita no domingo (21). A paulista usou um vídeo do ator Morgan Freeman defendendo o tema e questionou a falta de datas para outras raças.

"Ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Quando teremos o Dia da Consciência Branca, Amarela, Parda…? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas? Quando vamos parar de olhar pra trás e enfrentar o hoje e nós olharmos com a coragem da cara limpa?", declarou Regina Duarte.

Assista:

Regina Duarte recebeu diferentes críticas dos seguidores no Instagram. Alguns comentários chamavam a atriz de racista.

Horas após a publicação ser feita, o perfil da paulista teve os comentários da postagem fechado. A publicação ainda alcançou 90 mil curtidas.

A fala usada pela atriz do ator Morgan Freeman é atinga e, segundo diferente publicações de veículos da imprensa, ele já mudou de opinião sobre o que disse. Em junho deste ano, o ator até aderiu ao movimento Black Lives Matter, nos Estados Unidos, e começou as redes sociais para dar corpo ao projeto: