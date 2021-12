Regina Duarte alfineta TV Globo após ficar de fora do especial de 70 anos das novelas

Após ficar de fora do especial de 70 anos das novelas da TV Globo, exibido pela emissora nesta semana, Regina Duarte foi às redes sociais alfinetar o ex-trabalho. Ela compartilhou uma publicação que tinha como legenda: "Regina, você é maior que Rede Globo. Eterna namoradinha do Brasil".

No seu post, a ex-secretária de Cultura do Governo Bolsonaro escreveu que só tem gratidão nessa época de celebração das sete décadas da telenovela. "A vida me deu oportunidades fantásticas de me jogar num trabalho que não beneficiou só a mim", disse.

"A maioria dos brasileiros receberam comigo um presente carregadinho de amor, de alegrias de identificação com as mais genuínas emoções humanas", pontuou.