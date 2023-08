Rapper Raheem Bacon, o '350heem', morre em tiroteio na Flórida

O rapper Raheem Bacon, conhecido como '350heem', morreu em um tiroteio na Flórida, nos Estados Unidos, aos 25 anos. Uma mulher de 23 anos foi presa.

A polícia ainda não afirmou que identificou o rapper entre as vítimas, mas a família dele já confirmou o falecimento. O tiroteio aconteceu na noite do último sábado (29).

Raheem estava em uma festa no Jade Fox Lounge e foi baleado do lado de fora do estabelecimento. O rapper foi socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 48 anos também foi atingida durante o tiroteio e está em estado grave.

A suspeita, Jamiliah Johnson, usou uma arma que havia sido roubada em 2015. Ela está detida em uma penitenciária do Condado de Polk.

Bacon estava na festa acompanhado do irmão, o ex-jogador de basquete Dwayne Bacon, que já atuou nos times Orlando Magic e Charlotte Hornets. O artista promoveu a festa em suas redes sociais como um lançamento do novo álbum.

O disco, 'Taking Chances 3', foi lançado em 22 de julho e inclui das músicas 'Dangerous Love' e 'Gunshots'.