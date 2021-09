Rafael Ilha diz não acreditar que Gugu morreu após cair de forro: 'Eu sei o que aconteceu'

O ator e ex-polegar Rafael Ilha disse não ser verdadeira a causa da morte de Gugu Liberato divulgada oficialmente para a imprensa. Ele levantou essa suspeita durante entrevista ao podcast 'Inteligência Ltda.', de Rogério Vilela.

O cantor, que falava de sua carreira no grupo Polegar e de sua relação com Gugu, disse não acreditar na explicação de que o apresentador teria se acidentado caindo do forro de casa, nos Estados Unidos.

Morte de Gugu

A morte de Gugu, segundo comunicado pela assessoria na época, aconteceu após uma queda quando o apresentador fazia um reparo no ar-condicionado do sótão de sua casa, em Orlando. O acidente aconteceu em 2019.

Rafael Ilha

"Eu estava gravando 'Troca de Família' para a Record e não acreditei, aliás, não acredito até hoje. Eu sei o que realmente aconteceu, e não foi isso. Tomara que um dia as pessoas possam ter a oportunidade de saber. Quando o Gugu ia chegar e falar: 'Vou trocar essa lâmpada?'. Ele nunca fez isso. Gugu não sabe trocar uma lâmpada. Isso não aconteceu. Eu sei o que aconteceu", disse.

Questionado por Rogério Vilela, o ator não soube dizer o porquê da versão da morte ter sido outra - nem esclareceu o que realmente teria acontecido.

"Acho que poderiam ter contado a verdade. Só acho isso, não teria problema. Foi uma fatalidade de qualquer forma, mas não acho justo. Fui ao velório, falei com a família... Deixa pra lá, sei que ele está em um bom lugar agora, olhando lá de cima, e isso é o que importa. A saudade vai ficar mesmo", destacou.