Rafa Kalimann fica com raiva após ver drone espionando casa após banho

A ex-BBB Rafa Kalimann foi surpreendida por um drone sobrevoando a janela do quarto da casa dela, nesta quinta-feira (13) A influenciadora digital, nome no elenco de programas sobre o BBB 22, reclamou no Instagram sobre a situação.

"Preferi tirar o áudio porque fiquei bem incomodada. Mas, por gentileza, vizinhos, não sejam inconvenientes assim. Me assustei muito com ele bem próximo da janela do meu quarto no primeiro momento", disse a influenciadora digital.

Ainda segundo Rafa, o drone quase registra ela sem roupa."Vocês não têm noção do susto que eu levei não. Ainda bem que eu resolvi sair do banheiro de toalha hoje! Eu estou brava. Eu levei um susto tão grande, [com esse negócio] na boca da minha janela", contou ela, que havia saído do banho após nadar com os cachorros.

Nos stories da rede social, a ex-BBB falou sobre o momento de lazer com os pets. "É como se eu entrasse em uma meditação. Me faz concentrar em deixá-los sentir meu amor sem que entenda as minhas palavras, apenas deixando evidente as minhas intenções. Assim como em atos simples (como confiar em mim o medo dele de estar na piscina e depois relaxar) me fazem refletir sobre o que é de fato amar e deixar ser amado", detalhou.

