Rafa Kalimann comenta onda de críticas a sua atuação como atriz

Rafa Kalimann, de 31 anos, falou em entrevista ao portal LeoDias sobre como tem lidado com as críticas em relação ao trabalho como atriz. Ela interpreta a vilã Jessica em ‘Família é tudo’, atual novela das sete da TV Globo.

“Eu não estou vendo tanta crítica assim não, tá? Estou achando que está sendo bem positiva até. Crítica sobre tudo na vida tem na internet", disse Rafa, que esteve presente na festa de aniversário de 50 anos de Preta Gil, na última quinta-feira (08).

Ela acrescentou: "Eu vou postar esse look hoje e alguém vai criticar o look, então para tudo tem crítica, qualquer pessoa que fizer qualquer coisa aqui a galera está criticando, é o momento que a gente está vivendo no digital."

Veja também Verso Rafa Kalimann revela que já teve vergonha de seu corpo e conta que quer ser mãe Zoeira Kerline publica imagens com áudio vazado de Karol Conká criticando Rafa Kalimann; veja vídeo

Ainda na entrevista, Kalimann contou que foi uma honra ter sido convidada para o aniversário de Preta, que aconteceu em um armazém na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

“Eu falo que é uma honra ir ao aniversário da Preta, a uma festa da Preta. É saber que vai encontrar todo mundo, porque é unânime como todas as pessoas amam a Preta, com toda a razão. Não tem como a gente não amá-la, celebrar a vida dela, celebrar a Preta, celebrar a força, a amizade, esse abraço tem que acontecer e de todos”, disse.

Para a comemoração, a global apostou em um look sensual, e foi acompanhada de seu namorado, o ator Allan Souza Lima.

Em recente conversa com o Gshow, Rafa contou que não lida bem com comentários maldosos: “Não me acostuma porque é naturalizar uma coisa que não tem que ser naturalizada. As pessoas precisam entender o peso das críticas e a necessidade que tem de desmerecer e desvaliar o trabalho do outro."

"Não pode ser colocado como uma prática normal. Sempre abro comentários porque gosto de ver, mas pode ser um vídeo fofo de um cachorro que sempre tem alguém consegue encontrar algo para criticar”, finalizou ela.