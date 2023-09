Quem venceu o MasterChef? Confira como foi a final do programa

Ana Carolina foi quem venceu a 10ª temporada do MasterChef Brasil. Na final, realizada nesta terça-feria (12), a body piercer conquistou os jurados ao preparar um menu completo com criações completamente autorais, inspiradas em pratos afetivos.

Sou merecedora. Fui merecedora por muito tempo, mas não enxergava. Toda mulher que faz seu ‘corre’, cria um filho e paga suas contas deve se achar merecedora", disse ela após a vitória.

A participante disputou o prêmio de R$ 300 mil com Wilton, a quem prometeu doar R$ 10 mil do valor da premiação devido à gratidão pela parceria construída entre eles ao longo da competição.

“A final comigo e com o Wilton é de uma representatividade imensa. De alguma forma, a galera se enxerga na gente”, disse, destacando a representatividade feminina, periférica e LGBTQIA+ do pódio.

Após a conquista, a body piercer revelou que deseja estudar, montar um estúdio próprio e, principalmente, organizar a vida com o filho. “Vou colocá-lo em um curso de inglês, na natação… Coisas que nunca pude fazer por ele”, contou ao portal Band.

“Quero estudar para dar cursos e ensinar outras mulheres, sejam elas da ‘quebrada’ ou de qualquer outro lugar. Quero passar para frente o meu conhecimento e ajudar mulheres a enxergar a potência que são”, completou.

O que aconteceu na final do MasterChef?

No último desafio da 10ª temporada, a atração recebeu os 16 ex-participantes da edição, além dos familiares dos finalistas, que foram surpreendidos pelos parentes.

A grande final exigiu que os dois competidores preparassem um menu completo, entrada, prato principal e sobremesa, com pratos de criação própria. Na ocasião, Ana Carolina optou por se inspirar em receitas afetivas, enquanto Wilton fez releituras marcantes de sua trajetória culinária.

A vencedora fez bolinho de arroz com espuma de abóbora, couve crispy e vinagrete, rabada com mousseline de mandioquinha e sorvete de capim-santo com farofa de castanha-de-caju. As escolhas foram muito elogiadas pelos jurados Helena Rizzo, Érick Jacquin e Rodrigo Oliveira.

“Ela se mostrou uma cozinheira muito capaz e muito guerreira. A gente sabe como essa profissão é mais difícil pra quem é mulher e mãe. A gente precisa conciliar a maternidade com o ‘trampo’ e a cozinha consome bastante. Acho que aqui ela teve essa oportunidade de mergulhar [na gastronomia] e ela mergulhou mesmo. Foi ótimo”, analisou a chef.