Quem venceu a Prova de Fogo em 'A Fazenda 16'? Veja como foi disputa nessa segunda (11)

O participante Albert foi o vencedor da oitava Prova de Fogo do reality "A Fazenda 16". Com isso, o peão poderá ter acesso aos Poderes do Lampião na próxima formação de roça, ao vivo. A competição aconteceu no último domingo (10), mas foi exibida nesta segunda-feira (11).

Ainda antes de a prova começar, a apresentadora Adriane Galisteu apareceu para revelar o poder da chama laranja, escolhido pelo público. A opção escolhida pelos espectadores foi a "A) Escolha três peões da Sede. Somente eles estarão disponíveis para a votação cara a cara".

Além de Albert, participaram da disputa Yuri Bonotto e Luana Targino. Cada um teve que escolher mais dois participantes para ajudá-los na prova. Albert escolheu Gui Vieira e Babi Muniz, Yuri optou por Gilson de Oliveira e Juninho Bill, e Luana chamou Fernando Presto e Vanessa Carvalho.

A oitava edição da prova levou o nome ao pé da letra. Na disputa, um participante teria que pedalar para conseguir gerar água, enquanto outro levaria o líquido para um terceiro, para que este pudesse derrubar chamas de fogo cenográficas.

O trio vencedor foi definido após terminar a competição no menor tempo. Com a vitória de Albert, os perdedores Yuri, Luana, Vanessa e Julinho foram para a baia e ainda correm risco de serem indicados para a berlinda do programa, nesta terça-feira (12).