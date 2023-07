Quem saiu do 'Top Chef Brasil' ontem? Rodolfo Bondezan é o primeiro a deixar a disputa

O Top Chef Brasil 4 estreou com tudo, nesta quarta-feira (26). Logo no primeiro dia de programa, competidores foram pegos de surpresa por um Teste de Fogo Especial que causou a primeira eliminação da nova temporada.

Rodolfo Bondezan foi o eliminado da noite. Na prova, ele fez o prato "Arroz do Una", receita com arroz, coração de galinha defumado, linguiça caseira defumada, bacon, peixe, polvo, lula, olho de coentro e espuma de limão.

“O coração de galinha está num ponto muito bom, mas o teu arroz está realmente bem-passado”, disse a jurada Janaína Torres Rueda.

Durante o preparo da receita, Rodolfo acabou cortando o dedo e precisou de atendimento médico. “Arroz do Una” foi o prato menos aclamado da noite, e o chef acabou eliminado.

Teste de Fogo especial

O Teste de Fogo especial foi a primeira prova do programa Top Chef Brasil. O objetivo era fazer com que os competidores fizessem um prato carro-chefe para convencer os três jurados de que merecem entrar no reality show.

Participantes foram levados para um galpão e lá encontraram cozinhas personalizadas com elementos que lembravam suas origens. Ao todo, eles tiveram uma hora para produzir o "prato de suas vidas".

Próximo episódio

Nesta quinta-feira (27), o grupo vencedor da primeira etapa enfrentará um novo desafio. Na prova, participantes terão que preparar uma receita utilizando como base o ingrediente indicado em cada rodada. Os protagonistas desta noite serão: milho, abóbora e banana.

Mais um competidor será eliminado da disputa. Com isso, dez cozinheiros seguirão no reality.

Que horas começa o 'Top Chef Brasil 4'?

O programa será às 22h25, pelo horário de Brasília, na RecordTV.

Qual o prêmio do 'Top Chef Brasil 4'? Os competidores do reality culinário vão enfrentar diversas batalhas para se tornar um Top Chef. Os desafios vão além dos pratos na cozinha, incluindo confinamento dos competidores. O prêmio é de R$ 300 mil, assim como o título de Top Chef.