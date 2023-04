Quem saiu do BBB 23? Domitila é a 16ª eliminada com 59,94% dos votos

Domitila se despediu do BBB 23 na noite desta terça-feira (18), quando foi eliminada com 59,94% dos votos do Paredão em disputa com as sisters Amanda e Larissa. Durante discurso, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre as disputas entre o Quarto Deserto e Fundo do Mar.

"Quanto desses resultados todos é fruto do indivíduo, e quanto é fruto do time? Para o outro time, ficou a certeza, ou ganho a Prova do Líder, ou vou para o paredão", disse Tadeu. Além disso, o apresentador declarou que ninguém esteve em tantas berlindas, como Domitila.

Larissa recebeu 39,35% dos votos para deixar a casa. Já Amanda foi a menos votada, com 0,71% das votações do público.

Na tradicional aposta de quem seria eliminado, os três brothers que não estavam emparedados tiveram que palpitar. Aline apostou uma moeda em Amanda, outra em Larissa e a última em Domitila. Bruna também apostou uma moeda em cada. Alface, por sua vez, apostou duas na Amanda e uma na Larissa.

Formação do Paredão

O Paredão foi formado na noite de domingo (16), após a eliminação de Sarah Aline. Uma prova que coroou o Líder da semana e, sem Anjo, ninguém foi imunizado antes da formação da berlinda.

O líder Ricardo indiciou a sister Amanda à berlinda. A votação aconteceu de forma aberta entre os participantes, com a pessoa mais votada sendo Domitila, com o total de quatro votos. Por fim, Domitila contragolpeou Larissa, incluindo a sister na disputa pela preferência do público.