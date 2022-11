Quem saiu da Fazenda ontem? Veja como foi a décima eliminação do programa

A cearense Kerline Cardoso foi eliminada de 'A Fazenda 14' na noite desta quinta-feira (24), na décima Roça do reality. A influenciadora e ex-bbb recebeu apenas 23,18% dos votos do público para ficar no programa.

Bárbara Borges e Moranguinho também estavam na berlinda. A mais votada foi Babi, com 39,45% dos votos. Já Moranguinho foi salva com 37,37% das votações do público.

Essa foi a primeira vez que Kerline participou de uma roça. No confinamento, a influenciadora pertencia ao chamado 'grupo B' e era aliada de Bárbara Borges, Deborah Albuquerque e Alex Gallete.

A cearense se envolveu romanticamente com Shayan Haghbin no programa, com direito a brigas sobre o futuro da relação. Shay foi expulso do programa por agressão, após briga com Tiago Ramos.

A influenciadora ficou conhecida ao participar da 21ª edição do Big Brother Brasil, da qual foi a primeira eliminada.

Quem saiu? Enquete do DN apontou resultado

A enquete realizada pelo Diário do Nordeste já havia apontado que Kerline seria a eliminada da semana. Ela recebeu apenas 15,8% dos votos para ficar reality.

Bárbara Borges e Moranguinho apareceram com 50,4% e 33,8% dos votos na simulação, respectivamente.

É importante frisar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda foi anunciada ao vivo na noite desta quinta-feira (10) pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi formada a Roça?

A roça da semana começou a ser formada no programa de terça-feira (22). Deolane Bezerra, a fazendeira da semana até então, indicou Babi diretamente para o reality.

Moranguinho foi a escolhida da casa, após receber o voto de cinco companheiros de confinamento. Por ser a mais votada, ela poderia escolher um dos peões da baia (Bia ou Kerline), e optou por puxar Kerline.

Na dinâmica do resta um, Bia Miranda sobrou e ocupou o quarto banquinho da Roça. Por ser a última integrante da roça, Bia poderia vetar uma das oponentes da Prova do Fazendeiro e escolheu Kerline.

No programa de quarta-feira (23), Bia acabou ganhando a disputa pelo chapéu de fazendeira e se salvou da berlinda.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn