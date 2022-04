Quem sai do BBB 22? Parcial atualizada da enquete aponta Jessilane como eliminada no 15º paredão

Jessilane deve ser a 14ª eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. A sister recebeu 50,6% dos votos dos leitores até o fim da tarde deste sábado (16) e deve sair da casa neste domingo (17).

A participante do grupo "Pipoca" disputa contra seu aliado na casa, Eliezer do Carmo, e os amigos Arthur Aguiar e Douglas Silva. Depois de Jessi, têm mais votos, na mesma enquete, Douglas (26,3%), Eli (12,7%) e Arthur (10,4%).

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha 64,8 mil votos, sendo 32,8 mil só para Jessi, enquanto que Douglas, Eli e Arthur acumularam 17 mil, 8,2 mil e 6,7 mil, respectivamente.

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Enquete parcial do Diário do Nordeste aponta a saída da professora Jessilane com metade dos votos. Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão?

Gustavo, líder da semana, indicou Jessi direto para o paredão alegando que há muito tempo ela não ia para a berlinda. "Não tem nada pessoal", disse. Sabendo que teria uma segunda indicação, o brother votou em Eli.

Em seguida, os participantes da casa foram ao confessionário e os votos ficaram divididos entre Arthur e DG. Gustavo teve de desempatar e indicou Arthur ao paredão. Porém, o ator tinha um contragolpe e puxou DG.

Quem votou em quem no confessionário:

Pedro Scooby votou em Arthur Aguiar;

Paulo André votou em Arthur Aguiar;

Douglas Silva votou em Arthur Aguiar;

Arthur Aguiar votou em Douglas Silva;

Eliezer votou em Douglas Silva;

Jessilane votou em Douglas Silva.