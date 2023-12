Quem ganhou o 'The Voice Brasil'? Conheça vencedor da última temporada do programa

Ivan Barreto foi o grande vencedor da última temporada do programa "The Voice Brasil", na noite dessa quinta-feira (28). Integrante do time do cantor Lulu Santos, na final, o participante cantou o sucesso "Um Dia de Domingo", de Tim Maia, e ganhou 35,74% dos votos do público.

Sob o comando de Fátima Bernardes, o programa se despediu da grade de programação da TV Globo ao transmitir, ao vivo, as fases da Semifinal e da Final desta edição. Após 11 anos no ar, a atração chegou ao fim.

Na última etapa, o representante do Time Lulu cantou "Um Dia de Domingo" e, para celebrar a vitória, o campeão revisitou a apresentação das Audições às Cegas, e interpretou "I Can't Stop Loving You", de Ray Charles.

Além de Ivan Barreto, disputaram a final os cantores Jhonny (Time Teló), Thais Ribeiro (Time IZA) e Amanda Maria (Time Brown).

E para se despedir da última temporada da atração, os técnicos Michel Teló, IZA, Lulu Santos e Carlinhos Brown fizeram uma apresentação especial e cantaram "E.C.T", canção fruto da parceria entre Carlinhos, Nando Reis e Marisa Monte.