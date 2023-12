Ator de Tropa de Elite é detido suspeito de agressão contra ex-mulher no Rio

O ator Marcos Antônio da Silva Junqueira, que participou dos filmes "Tropa de Elite" 1 e 2, foi preso suspeito de agressão contra a ex-esposa. O caso aconteceu nesta quinta-feira (28), na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ele foi denunciado pela vítima, que registrou a ocorrência na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Chácara do Céu. Conforme o Metrópoles, os agentes policiais localizaram o ator depois do testemunho da ex-esposa.

Marcos foi encaminhado para 15ª Delegacia Policia (DP), na Gávea, e posteriormente para a 12ª DP, em Copacabana. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O ator também participou da novela "A Força do Querer". Com mais de 90 mil seguidores nas redes sociais, ele compartilha os trabalhos no Instagram.