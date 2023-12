Nova lista que mostra supostos participantes famosos no BBB 24 viraliza nas redes; veja

Uma nova lista com supostos participantes do Big Brother Brasil 2024 viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (28). O jornalista Evaristo Costa, a cantora Simaria e a youtuber Camila Loures aparecem na listagem. No entanto, alguns famosos já negaram a informação.

A lista conta com nomes cotados para os grupos do "Camarote" e "Puxadinho" e foi divulgada pelo perfil UpdateCharts no X (antigo Twitter), que acumula quase meio milhão de seguidores. A conta também publicou as datas em que os participantes seriam confinados.

Confira lista de cotados:

Camarote

Evaristo Costa;

Camila Loures;

Lauana Prado;

Chico Moedas;

Flora Matos;

Leandro Alves;

Simaria;

Urias;

Daiana dos Santos;

Carol Nakamura.

Puxadinho

Adeildo B

Natan Diniz da Silva

Erick Brian Farid

Mattheus Batista

Luana Carolina da Silva

Famosos negam participação no BBB 24

Alguns dos nomes que aparecem na lista já começaram a negar a participação no BBB 24. O jornalista Evaristo Costa afirmou através das redes sociais que não recebeu convite para participar do reality show.

"Achei importante vir aqui falar com vocês porque essa história de BBB tá tomando uma proporção que os meus familiares passaram a acreditar nos sites de fofoca e não em mim", declarou. "Vocês que me seguem, vocês que me conhecem, acham mesmo que eu entraria no BBB? Justo eu que sou sempre muito discreto com a minha vida particular?", pontuou.

A assessoria de Simaria informou a coluna Fábia Oliveira que a cantora também não irá participar do programa.

BBB 24

A 24ª edição do reality show da TV Globo começa no dia 8 de janeiro. Os participantes serão anunciados a partir do dia 5 na programação da emissora.

Além dos times Pipoca, com anônimos, e Camarote, composto por famosos, haverá um terceiro grupo no BBB 24, chamado "Puxadinho". Ainda não se sabe, porém, quais são os tipos de participantes que vão integrar o time. Nas redes sociais, especula-se que podem ser ex-BBBs.