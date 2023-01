Quem ganhou o Miss Universo 2022? Veja detalhes da premiação

A edição de 2022 do Miss Universo aconteceu na noite deste sábado (14), em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Prestes a completar 71 anos e mudar as regras sobre quem pode concorrer, o concurso contou com 84 concorrentes, incluindo a brasileira Mia Mamede.

Contudo, foram os Estados Unidos que levaram a coroa para a casa, se consolidando como o país com mais vitórias do Miss Universo. A vencedora foi a filipina-americana R'Bonney Nola Gabriel, Miss Estados Unidos.

A Miss Venezuela, Amanda Dudamel, foi coroada vice-rainha, enquanto a Miss República Dominicana, Andreína Martinez, ficou com a terceira colocação.

A final do concurso teve, inclusive, um júri formado apenas por mulheres, dentre as quais a Miss Universo 1980, Wendy Fitzwilliam, a rapper Big Freedia e a apresentadora Emily Austin.

Brasileira eliminada cedo

Esta é a segunda vez consecutiva que a Miss Brasil não consegue chegar ao top 16 do Miss Universo - primeira fase eliminatória do concurso. A empresária e jornalista Mia Mamede acabou eliminada antes disso.

Entre 2011 e 2020, o Brasil havia conseguido se classificar todos os anos ao top 16, tendo chegado, em 2020, à segunda colocação do Miss Universo, com a brasileira Julia Gama.

Legenda: A empresária e jornalista Mia Mamede representou o Brasil no Miss Universo 2022 Foto: AFP

As 16 concorrentes que passaram pela eliminatória tiveram que fazer dois desfiles, com traje de gala e de banho. Após este momento, houve outra eliminação para a formação do Top 5.

Foram classificadas as concorrentes da Venezuela, Estados Unidos, Porto Rico, Curaçao e República Dominicana. Na nova fase, cada uma delas teve que responder a uma pergunta.

A Miss Estados Unidos R'Bonney Nola Gabriel, que acabaria coroada Miss Universo, respondeu pergunta a respeito das mudanças no concurso para a próxima edição. A partir de 2023, será permitida a inscrição de mães, casadas e divorciadas.

Foi indagado quais outras mudanças ela gostaria de ver. A miss respondeu que seria importante aumentar o limite de idade, que atualmente é de 28 anos. "Como mulher não penso que a idade nos define. Podemos seguir nossos sonhos agora ou no futuro, não importa sua idade", disse.

Top 3 do Miss Universo

Para o Top 3, foram classificadas as concorrentes de Venezuela, Repúblicana Dominicana e Estados Unidos - que foi a vencedora da noite. R'Bonney Nola Gabriel é modelo, designer de moda e instrutora de costura.

A Miss Universo 2022 citou, inclusive, as aulas de costura que ministra para mulheres vítimas de violência doméstica e do tráfico humano como uma pequena ação que pode ter potencial transformador na vida das sobreviventes destes crimes.

A cerimônia, comandada pela Miss Universo Olívia Culpo e pela apresentadora de TV, Jeannie Mai, contou ainda com discurso da Miss Universo 2021, Harnaaz Sandhu, que também fez a coroação.

Teve ainda homenagem à Miss EUA 2019, Cheslie Kryst, que faleceu há um ano. As concorrentes do Miss Universo também puderam falar das situações em seus países, quando foram citados, por exemplo, a guerra na Ucrânia e os protestos no Irã.