Quem ganhou e qual é o Poder Curinga? Veja o que aconteceu no BBB 24

A disputa pelo primeiro Poder Curinga do BBB 24 aconteceu nesta sexta-feira (16). Mc Bin Laden apostou o maior número de estalecas, 3.030, e conquistou o Poder Iluminado, que vale uma imunidade.

Na manhã desta sexta (16), os brothers e sisters foram convocados ao confessionário para concorrer à nova dinâmica Perde e Ganha. Como explicado por Tadeu Schmidt, os participantes disputam um jogo rápido de sorte, cujo resultado pode ser o ganho ou a perda de estalecas. Diante do novo saldo, eles decidiram se queriam participar do leilão do Poder Curinga.

"É uma dinâmica de sorte que vai mexer com as estalecas que cada um acumulou. Na sequência, eles vão dar lances para arrematar o Poder Curinga, que vai ser o poder Iluminado, quem arrematar, vai ganhar uma imunidade no próximo Paredão, mesmo se receber a munhequeira do Na Mira do Líder, ela não perde essa imunidade", adiantou o apresentador.

Dinâmica da semana

A semana ainda conta com o "Na Mira do Líder", nesta sexta, momento em que a liderança da semana terá que selecionar três pessoas. Já a Prova do Anjo acontecerá no sábado (17). A formação do paredão será no domingo (18) e mais um participante deixará o reality show na terça-feira (20).