Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 24? Veja como foi a nona disputa do reality show

A nona prova do líder do Big Brother Brasil (BBB) 24 acontece nesta quinta-feira (15). A dinâmica exige agilidade, atenção, equilíbrio e sorte dos participantes.

Além de uma semana no VIP, o novo líder também poderá indicar um participante durante a formação do paredão de domingo (18). Após a prova, serão definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

Veja também

Lucas Henrique, que venceu a prova do líder na semana passada, teve a chance de vetar um dos participantes de disputar a dinâmica. Ele escolheu vetar Davi, afirmando que o brother o indicaria ao paredão caso vencesse a prova.

Após o veto, os outros 16 participantes precisaram formar duplas e se deslocaram para o local de prova.

Entenda a dinâmica

A prova do líder desta quinta-feira (15) conta com duas etapas. Na primeira fase, os participantes jogam em dupla. Um participante fica posicionado num carrinho no alto do tobogã, enquanto o outro jogador permanece embaixo.

O jogador posicionado na parte debaixo aperta um botão para dar início a prova. O tempo de prova começa a ser contado a partir do momento em que o participante aperta o botão. Em seguida, ele deve pegar uma bandeja com oito copos e encher cada um dos recipientes com um líquido.

Após finalizar, o jogador sobe uma escada, entrega a bandeja para o outro participante posicionado no carrinho em cima do tobogã e desce novamente para apertar um segundo botão, que ativa o funcionamento do veículo.

Ao descer no tobogã, o jogador deve segurar a bandeja de modo a derrubar a menor quantidade de líquido possível. Ao terminar o trajeto, o participante precisa despejar o líquido restante no local indicado e apertar um botão para encerrar o cronômetro. Vence a primeira etapa quem conseguir acumular a maior quantidade de líquido.

Veja como foi o desempenho das duplas: