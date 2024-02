Com poder curinga e paredão triplo, veja como será dinâmica do BBB 24

A nova semana no BBB 24 conta com paredão triplo e a estreia do "Poder Curinga", que valerá uma imunidade. Outra novidade será a “Perde e Ganha”, dinâmica de sorte que vai alterar as estalecas que os brothers acumularam. A Prova do Líder acontece nesta quinta-feira (15), com 16 participantes jogando, menos Davi, que foi vetado por Lucas Henrique, atual líder. Após a dinâmica, o vencedor deve escolher os participantes do VIP e da Xepa.

A semana ainda conta com o "Na Mira do Líder", na sexta-feira (16), momento em que a liderança da semana terá que selecionar três pessoas. Já a Prova do Anjo acontecerá no sábado (10). A formação do paredão será no domingo (11) e mais um participante deixará o reality show na terça-feira (13).

Legenda: Semana conta com a estreia do Poder Curinga Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Três pessoas irão disputar o paredão Foto: Reprodução/TV Globo

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O paredão dessa semana será triplo. O anjo é autoimune e poderá indicar uma pessoa para a berlinda.

Após a votação da casa, os dois mais votados serão anunciados e, juntos com o indicado pelo anjo, irão participar da prova Bate e Volta, na qual somente um poderá se salvar da berlinda. O emparedado pelo líder não participa.

Na terça-feira, o mais votado pelo público deixará o reality show.