Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como foi a dinâmica desta terça-feira (18)

Seguindo o ritmo acelerado da reta final, a última Prova do Líder do BBB 23 foi realizada na noite desta terça-feira (18), logo após a eliminação de Domitila. Bruna Griphao foi a vencedora.

A líder deve indicar um alvo ao Paredão e garantiu uma vaga no Top 4 do reality. Bruna também tem direito a dias no Vip, ao lado de um convidado - Larissa foi a escolhida.

A prova envolveu agilidade e equilíbrio. Todos os participantes no game - Amanda, Aline, Bruna, Larissa e Ricardo - podem participar.

ENTENDA A PROVA

Os brothers deveriam posicionar três bolas em um círculo anexado no fim de uma gangorra. O brother teria que colocar uma bola de cada vez, subindo e descendo da gangorra.

Caso o brother caísse da gangorra, deveria colocar todas as bolas novamente. Bruna ganhou ao quem completar o círculo em menor tempo.

A ordem de jogo foi sorteada antes do início da prova. Bruna foi a primeira a jogar, completando a prova em 207.464 segundos.

Amanda, Aline, Larissa e Ricardo ultrapassaram o tempo e, como não conseguiriam ganhar, não chegaram a completar a prova.

RETA FINAL

Após a vitória de Bruna, o penúltimo Paredão da edição foi formado, com Larissa e Ricardo disputando a preferência do público.

Na quinta-feira (20), após a eliminação de Larissa ou Ricardo, os jogadores restantes irão disputar a Prova da Finalista. Quem vencer, garante lugar final, enquanto os outros três brothers disputam o último Paredão.

A grande final do Big Brother Brasil 23 ocorre na próxima terça-feira (25).