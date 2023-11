Quem ganhou a Prova do Fazendeiro em 'A Fazenda'? Veja como foi disputa dessa quarta (15)

Jaquelline Grohalski venceu a Prova do Fazendeiro, realizada nessa quarta-feira (15), em "A Fazenda" 2023. Ela disputou o chapéu da semana com Lucas e Sander, e levou a melhor, confirmando a preferência dos leitores do Diário do Nordeste, que a escolheram como favorita na enquete sobre a dinâmica.

Com a vitória, a roça foi definida: Lucas, Sander e Márcia Fu agora competem pelo voto do público. O menos votado é eliminado nesta quinta-feira (16).

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Dinâmica desta semana envolvia raciocínio, agilidade e sorte. Nela, os peões tiveram que acertar imagens duplicadas no telão. Quem acertava, tinha a chance de puxar duas alavancas e derrubar até dois sapos dos adversários. Vencia quem conseguisse terminar pelo menos com um sapo na bancada.

Jaquelline levou a melhor e conquistou o nono chapéu desta edição.