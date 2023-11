Enquete A Fazenda 2023: parcial aponta o favorito a novo fazendeiro da semana

A peoa Jaqueline Grohalski é a preferida entre os leitores do Diário do Nordeste a virar a fazendeira da semana em 'A Fazenda 2023', conforme aponta a parcial da enquete. A influenciadora e modelo contabilizou 5.300 votos, equivalente a 49,5% do total. Já Lucas e Sander registraram, respectivamente, 4.336 votos (40,5%) e 1.067 votos (10%) da preferência do público.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Até a tarde desta quarta-feira (15), a enquete já recebeu 10,7 mil votos. O resultado não interfere no programa. A Prova do Fazendeiro será realizada nesta noite, na tela da Record TV, a partir das 22h45. Quem vencer a dinâmica se livrará de participar da roça do reality show.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Nessa terça-feira (14), o fazendeiro Yuri indicou Jaquelline para a zona de eliminação. Já Márcia Fu recebeu mais votos e foi a segunda a entrar na berlinda.

Com o poder branco, Cezar deixou de ser imune para indicar o terceiro peão à roça. Ele escolheu Lucas, que iniciou o resta um e Sander acabou sobrando.

Sander escolheu vetar Márcia Fu da dinâmica do fazendeiro.